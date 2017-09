Loting Europese WK-barrages op 17 oktober

Bewerkt door: PL

De loting voor de Europese barrages met als inzet vier tickets voor het WK voetbal in Rusland vindt op dinsdag 17 oktober om 14 uur plaats in Zürich. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) bekendgemaakt.

De acht teams zullen in twee potten ondergebracht worden bij de loting. Op basis van de FIFA-ranking van 16 oktober komen de vier hoogst gerangschikte landen terecht in de bokaal met reekshoofden. Zij worden uitgeloot tegen de vier andere landen uit de tweede pot. De heen- en terugmatchen gaan door in de periode 9-14 november. De winnaars mogen naar het WK.



Van de negen Europese kwalificatiegroepen spelen de acht beste tweedes de barrages. De negen poulewinnaars zijn rechtstreeks gekwalificeerd voor het WK.



De Rode Duivels wisten zich zondagavond dankzij een 1-2 overwinning in Griekenland al op de achtste speeldag in groep H te verzekeren van een WK-ticket. België was daarmee het eerste Europese land, na gastheer Rusland, dat zich plaatste voor het WK.