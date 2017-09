WK blijft in gevaar voor Argentinië, VS nog in de race

Bewerkt door: PL

Argentinië heeft zichzelf in de strijd om deelname aan het WK 2018 opnieuw een slechte dienst bewezen. Met sterspeler Lionel Messi kwam de verliezend finalist van het vorige WK niet verder dan 1-1 tegen Venezuela, dat al uitgeschakeld is voor de eindronde in Rusland.

Venezuela kwam in Buenos Aires via Murillo kort na rust op voorsprong, maar door een own-goal van Feltscher stond het vier minuten later alweer gelijk. Door het gelijkspel blijft Argentinië vijfde in de Zuid-Amerikaanse groep, waarvan de eerste vier zich rechtstreeks plaatsen voor het WK.



Koploper Brazilië, dat 1-1 gelijkspeelde bij Colombia, heeft het WK-ticket al op zak. De Colombianen zagen Uruguay (1-2 zege bij Paraguay) de tweede plaats overnemen. Peru, dat met 1-2 won in Ecuador, is de nummer vier. De nummer vijf heeft recht op een barrageduel tegen Nieuw-Zeeland. Chili, zesde in de tussenstand, valt voorlopig helemààl uit de boot.

