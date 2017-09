Italianen doen het zuinig tegen het Israël van Refaelov

MDB

Immobile kopte de 1-0 voorbij de Israëlische doelman Ariel Harush. © reuters.

Italië heeft gedaan wat het moest doen tegen Israël: winnen. Al verliep het niet meteen vlekkeloos. Een doelpunt van Ciro Immobile was genoeg om de drie punten thuis te houden tegen Lior Refaelov (90 minuten op het veld) en co. In diezelfde groep G hield Spanje dan weer schietoefeningen tegen Liechtenstein: 0-8.

In groep G zijn de machtsverhoudingen vrij duidelijk. Spanje, dat met 0-8 een doelpuntenfestival hield in en tegen Liechtenstein, ligt met 22 punten in polepositie om het rechtstreekse WK-ticket binnen te rijven. Italië hield de drie punten thuis tegen Israël (1-0) en is met 19 punten zo goed als zeker van de tweede plaats. Albanië speelde 1-1 gelijk tegen Macedonië. Met 13 punten zijn de Albanezen nog niet helemaal uitgeschakeld, al is het doelpuntensaldo van La Squadra (+12 tegenover +1) bijna niet meer in te halen.



IJsland en Turkije hebben op de achtste speeldag van de WK-kwalificatieronde een uitstekende zaak gedaan. De IJslanders boekten in Reykjavik dankzij Gylfi Sigurdsson (47. en 66.) een 2-0 overwinning tegen rechtstreekse concurrent Oekraïne. Cenk Tosun (75.) smeerde groepsleider Kroatië in Turkije een 1-0 nederlaag aan. Alles ligt daardoor op een zakdoek in groep I.



De IJslanders wippen in de stand over Oekraïne naar de tweede plaats en tellen nu 16 punten, evenveel als groepsleider Kroatië dat wel een beter doelsaldo heeft. Met ieder veertien punten zijn ook Oekraïne en Turkije nog in de running voor het WK. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks, de tweedes spelen nog play-offswedstrijden. Finland klopte Kosovo met 0-1, beide landen zijn al uitgeteld voor het WK in Rusland.



Servië is dan weer goed bezig om zich voor het eerst sinds het WK van 2010 in Zuid-Afrika nog eens te plaatsen voor een groot toernooi. De Serviërs deelden rechtstreekse concurrent Ierland een tik uit door met 0-1 te gaan winnen in Dublin. Wales profiteerde optimaal van het puntenverlies van de Ierse buren. De killer van de Rode Duivels op het EK in Frankrijk zette Moldavië opzij met 0-2. In groep D staat Servië met 18 punten comfortabel aan de leiding, gevolgd door Wales (14) en Ierland (13). Oostenrijk (9) moet na een 1-1 gelijkspel tegen Georgië de rol lossen.