Zuid-Korea plaatst zich als zevende land voor het WK

5/09/17 - 19u11 Bron: Belga

Zuid-Korea had vandaag genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij concurrent Oezbekistan om zich te verzekeren van een negende WK-deelname op rij. Zuid-Korea is het zevende land dat haar WK-ticket mag boeken.

Eerder konden ook Brazilië, Iran, Japan, Mexico, België en gastland Rusland zich al plaatsen voor het WK. Het beste resultaat op een WK behaalden de Zuid-Koreanen in 2002 in eigen land. Toen werd het team, onder leiding van de Nederlandse bondscoach Guus Hiddink, vierde.



Syrië, dat 2-2 gelijkspeelde bij het al geplaatste Iran, eindigde als derde in groep A mag zich opmaken voor een barrageduel tegen de nummer drie van groep B in de Aziatische zone. Dat wordt Australië of Saudi-Arabië. De winnaar van deze play-off speelt een intercontinentale play-off tegen de nummer vier uit de CONCACAF-zone.