Ivoorkust van Marc Wilmots verliest tegen tien Gabonezen - Zuid-Korea en Saoedi-Arabië plaatsen zich

MDB

5/09/17 - 21u28 Bron: Belga

Ivoorkust heeft vanavond in Bouaké op de vierde speeldag in de Afrikaanse kwalificatiepoule voor het WK een 1-2 nederlaag geleden tegen Gabon.



De 'Olifanten' tankten na de 0-3 zege in Gabon vertrouwen, maar stonden voor eigen publiek aan de pauze al 0-2 in het krijt. Axel Meye (20.) en Mario Lemina (30.) scoorden voor de Gabonezen, die de klus in Ivoorkust zonder sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang moesten klaren. Op slag van rust stond Gabon na de uitsluiting van Lloyd Palun wel nog maar met tien op het veld. Ivoorkust leek het tij te gaan keren, nadat invaller Gnaly Maxwell Cornet (58.) de aansluitingstreffer had gescoord. Maar verder kwamen de troepen van bondscoach Marc Wilmots niet. Ook de inbreng van STVV-spits Yohan Boli zette geen zoden aan de dijk.



Met 7 punten uit 4 wedstrijden blijft Ivoorkust de stand aanvoeren in groep C van de Afrikaanse kwalificaties. Met een verplaatsing naar Mali (02/10) en een bezoek van Marokko (06/11) hebben de Ivorianen alles nog in eigen handen. Enkel de vijf groepswinnaars plaatsen zich voor het WK 2018 in Rusland.



Voor Marc Wilmots, die sinds maart bondscoach is van Ivoorkust, is het na een 5-0 pandoering tegen Nederland in een oefenmatch in juni en een daaropvolgende pijnlijke 2-3 thuisnederlaag tegen Guinee in de voorrondes voor de Africa Cup 2019 al de derde nederlaag in vier wedstrijden.