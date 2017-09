Spektakel! Neymar en maatje De Bruyne houden de bal hoog tijdens opwarmingsrondje

DMM

Neymar en Gabriel Jesus hebben het Braziliaanse publiek verwend met een stevig staaltje show. Tijdens de opwarming van een trainingsessie in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia pakten de twee speelvogels uit met een technisch huzarenstukje.



In een filmpje vanaf de zijlijn zijn Jesus (Manchester City) en Neymar (PSG) samen aan het werk te zijn terwijl ze een balletje hoog houden tijdens een de opwarming. Het leer springt in één tijd over en weer, zonder ook maar één grassprietje op het veld aan te raken. Een duidelijke "must see" voor alle liefhebbers van het betere voetbalspektakel.



Brazilië is, net als onze Rode Duivels, al geplaatst voor het komende WK in Rusland. De Seleçao staat ongenaakbaar aan kop in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone.