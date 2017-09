Duitsland kan zich vanavond kwalificeren voor WK: "Is het nu niet, dan volgende maand wel"

PJC

Het nietige Noord-Ierland dat Duitsland stokken in de wielen steekt? Het kan, maar niemand die er rekening mee houdt. Is de kwalificatie vanavond geen feit, dan volgende maand wel.

Wie Mats Hummels gisteren door Google haalde, kreeg als eerste resultaat een artikel over het loon van de Duitse verdediger. Vorige maand besloot Hummels namelijk om, in navolging van de Spanjaard Juan Mata, voortaan één procent van zijn salaris bij Bayern München aan het goeie doel te schenken. "Dit is een kans voor het voetbal om de wereld te verbeteren", klonk het.



Mooi initiatief, daar niet van, maar is het niet vreemd dat de goal van de Duitser - in extremis zorgde hij met het hoofd voor 1-2-winst tegen Tsjechië - niet bovenaan de Google-lijst stond? Het toont aan hoe de wereld stilaan naar het Duitse voetbal kijkt: als een pletwals. Een zege is eigenlijk geen nieuws meer - in deze kwalificatiecampagne liet de regerende wereldkampioen dan ook nog geen punt liggen. Tegen Tsjechië liep het moeizaam, maar finaal is de balans indrukwekkend: 21 op 21, 29 treffers gemaakt en slechts twee tegen. Wie stopt deze machine?



Wel, er is één uitdager... Noord-Ierland. Bekend om zijn whisky, regenachtige klimaat - paraplu aangeraden - en zijn onverstaanbare accent. Maar niet omwille van zijn goeie voetbal, toch? Desondanks zijn de Noord-Ieren - een verzameling waterdragers uit de Premier League en de lagere Engelse divisies - de enigen die het feest van Duitsland kunnen verbrodden. Als zij vanavond van Tsjechië winnen, is Duitsland zelfs bij 100-0 tegen Noorwegen nog niet zeker van een reis naar Rusland. In alle andere scenario's mag Duitsland bij winst wel vieren met halve liters.