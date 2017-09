Eerste officiële match sinds begin juni: de comeback van Vermaelen

Wouter Devynck

3/09/17

De één zijn dood is de ander zijn brood. Thomas Vermaelen (31) profiteerde voluit van het uitvallen van Vincent Kompany. De centrale verdediger speelde zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen, maar toonde ondanks een duidelijk gebrek aan matchritme dat hij nog leefde.

"Achteraan vind ik het belangrijk dat ze mekaar goed begrijpen. Daarom heb ik voor Thomas Vermaelen gekozen als vervanger voor Kompany", legde Roberto Mártinez vooraf uit. "Hij zit op één lijn met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. En zijn voorbereiding is ook goed verlopen." Veel beter alleszins dan zijn voorbereiding bij Barcelona dit seizoen. Begin augustus moest hij in een oefenwedstrijd tegen Gimnàstic Tarragona al na 12 minuten vervangen worden. Last van zijn linkerbeen. Geblesseerd. Nog maar eens. De hele maand augustus bleef hij onzeker. Tot hij geselecteerd werd voor de Duivels en fit bleek.



Fit betekent evenwel niet in vorm. Kan ook moeilijk als je matchritme mist en opeens vanuit het niets voor de leeuwen wordt geworpen. Vermaelen had het dan ook niet onder markt. Vooral niet omdat hij vaak tegenover de snelle Donis kwam te staan. Geen cadeau. Zeker niet omdat de Rode Duivel naast matchritme duidelijk ook wendbaarheid miste. Na tien minuten moest hij het in een spurtje afleggen tegen Donis, waarna Courtois goed tussenkwam.



Daarna moest Alderweireld hem bijstaan. Maar het moet gezegd: het spel op gang brengen van achteruit was hij duidelijk nog niet verleerd. Luchtduels kon hij ook nog winnen. En eens stevig uitpakken ook. Hij mocht blij zijn dat hij geen geel kreeg voor zijn charge op Fortounis. Mee de nul houden, lukte hem dan weer niet. Niet dat hem schuld trof, het was Carrasco die Zeca volledig vrijstaand de gelijkmaker liet binnentrappen.



Maar al bij al dus een geslaagde comeback voor de man die de voorbije seizoenen steeds weer geplaagd werd door blessures. Altijd leuk ook om een seizoen te 'beginnen' zoals het vorige geëindigd is. Met een 1-2-zege. Zijn laatste officiële match voor vandaag dateerde immers van 5 juni, toen hij met de Rode Duivels in de vriendschappelijke partij tegen Tsjechië aan de tweede helft mocht beginnen. Al zal deze match hem om verschillende redenen véél meer deugd doen.