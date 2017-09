Estland klopt Cyprus in onze groep met kleinste verschil

Door: redactie

3/09/17 - 20u47 Bron: Belga

© photo news.

Estland heeft op de achtste speeldag in Groep H van de Europese kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland Cyprus geklopt met 1-0. Het winnende doelpunt van Käit (93') viel pas in de toegevoegde tijd.



De Rode Duivels voeren de stand aan met negentien punten, voor Griekenland (13 punten) en Bosnië (11 punten) Cyprus staat vierde met tien punten. Estland (8 punten) en een puntenloos Gibraltar sluiten de rij. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Rusland, de tweede speelt barrages.



Als de Duivels in Griekenland de drie punten pakken, zijn ze zeker poulewinnaar en hebben ze hun WK-ticket beet. Maar ook bij een draw kan het toernooi ons land eigenlijk niet meer ontglippen. Griekenland en Bosnië kunnen dan enkel nog op gelijke hoogte komen, maar dan is het doelpuntensaldo doorslaggevend en daarin zijn de Belgen ongenaakbaar met +31 tegenover +7 en +7.