Oranje blijft in running voor WK na zege tegen Bulgarije (al blijft kans op kwalificatie héél klein)

Drie dagen na de pandoering tegen Frankrijk heeft Oranje zich enigszins gerevancheerd met een zege tegen Bulgarije: 3-1. Uitblinker Davy Pröpper maakte twee doelpunten. De troepen van bondscoach Dick Advocaat wippen zo naar de derde plek in groep A.

Geen Wesley Sneijder in de basis bij Oranje, wél Davy Pröpper. Na amper zeven minuten voetballen zorgde die laatste voor een droomstart bij de thuisploeg. De middenvelder van Brighton & Hove Albion werkte namelijk een voorzet van Daley Blind voorbij Plamen Iliev. Nadien bleef Nederland baas, al was het even schrikken toen Georgi Kostadinov het leer tegen de paal kopte.



Halverwege de tweede helft bracht Arjen Robben Oranje op rozen: 2-0. Wedstrijd gespeeld? Toch niet. Twee minuten later zorgde een helemaal vrijstaande Georgi Kostadinov voor de aansluitingstreffer. Opnieuw spanning in de wedstrijd, tot Davy Pröpper tien minuten voor affluiten met een rake kopbal z'n tweede van de avond maakte. Eindstand: 3-1.



Mirakel nodig voor kwalificatie

Ondanks de overwinning heeft Oranje een mirakel nodig om zich te kwalificeren. Met nog twee partijen voor de boeg tellen de manschappen van Dick Advocaat drie punten achterstand op Zweden, dat een doelpuntensaldo van +11 heeft. Nederland 'slechts' +5. Daarnaast moet Zweden het nog opnemen tegen voetbaldwerg Luxemburg. De kansen op kwalificatie blijven dus bijzonder klein.