Waterballet in Kroatië - Kosovo, duel na 26 minuten gestaakt

3/09/17 - 00u09 Bron: ANP

© epa.

Het WK-kwalificatieduel tussen Kroatië en Kosovo is vanavond na 26 minuten gestaakt. Het veld in Zagreb was vanwege hevige regenval onbespeelbaar geworden. Daarom besliste de Zweedse scheidsrechter Johannesson om het duel stop te zetten. Na minutenlang overleg werd beslist dat de wedstrijd vanavond niet meer werd verdergezet. Wanneer dat wel gebeurt, beslist de Wereldvoetbalbond (FIFA) op een later moment.



Kroatië kon bij een zege alleen op kop komen in groep I. Eerder vandaag verloor IJsland, dat evenveel punten heeft als Kroatië, met 1-0 bij Finland.