Kroatië heeft weinig overschot tegen Kosovo

Bewerkt door: PL

3/09/17 - 16u40 Bron: ANP

© photo news.

Kroatië heeft deze middag op de zevende speeldag van de WK-kwalificaties Kosovo geklopt met 1-0. De interland stond initieel gisterenavond op de agenda, maar werd na ruim twintig minuten wegens zware regenval gestaakt. Beide teams kwamen met FIFA en UEFA overeen om het duel vandaag te hervatten.



Vida (74.) verloste de thuisploeg een kwartier voor tijd. Doelman Lovre Kalinic (AA Gent) bleef bij Kroatië op de bank, terwijl aan de overkant Mergim Vojvoda (Moeskroen) en de in België opgegroeide keeper Samir Ujkani negentig minuten speelden.



In de andere duels in groep I, die zaterdag afgewerkt zijn, klopte Finland in eigen huis IJsland met het kleinste verschil (1-0) en hield Oekraïne de punten thuis tegen Turkije (2-0).



In de stand staat Kroatië aan de leiding met zestien punten. Oekraïne volgt met veertien punten, voor IJsland (13 punten) en Turkije (11 punten). Finland (4 punten) en Kosovo (1 punt) sluiten de rangen en spelen enkel nog voor de eer.