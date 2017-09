Kroatië heeft weinig overschot tegen Kosovo - Geblesseerde David Villa haakt af bij Spanje

Door: redactie

3/09/17 - 18u02 Bron: Belga

© photo news.

WK 2018

David Villa haakt bij Spanje af met lichte verrekking

De Spaanse aanvaller David Villa, voor de eerste keer terug bij de selectie sinds het WK in 2014, heeft vandaag de training moeten staken met een lichte verrekking aan de adductoren. Dat kondigde het Spaanse team aan in een persbericht. Of Villa zal kunnen meedoen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein dinsdag, "hangt af van de evolutie van zijn blessure", geeft het persbericht mee.



De 35-jarige Villa veroverde zaterdag tegen Italië (3-0 zege) zijn 98ste cap voor La Roja. Daarin scoorde hij 59 keer. De spits komt momenteel uit voor New York City in de MLS.