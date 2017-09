Spanje op weg naar WK na 3-0 tegen Italië, zware avond voor uitgefloten Piqué

Bewerkt door: PL

Spanje heeft een grote stap gezet op weg naar het WK in Rusland. In Bernabeu won 'La Roja' overtuigend met 3-0 van Italië, dat door de nederlaag lijkt aangewezen op de barrages om alsnog een WK-ticket te bemachtigen.

De eerste twee Spaanse goals kwamen op naam van Isco. De middenvelder van Real Madrid opende in de dertiende minuut de score uit een vrije trap. Kort voor rust verdubbelde hij de voorsprong met een plaatsbal van buiten de zestienmeter. Invaller Alvaro Morata zorgde in het slotkwartier voor 3-0.



Gerard Piqué had een zware avond in Madrid. De verdediger van FC Barcelona, van Catalaanse komaf, werd door het thuispubliek steeds uitgefloten als hij aan de bal kwam. De stadionspeaker had voor aanvang van het duel nog gevraagd aan de supporters om gejoel achterwege te laten.



In de voorlaatste minuut volgde er nog een staande ovatie voor David Villa, die voor het eerst sinds drie jaar weer deel uitmaakte van de Spaanse selectie. De 35-jarige aanvaller is met 59 doelpunten topscorer aller tijden van Spanje.