Roberto Martínez hoopt dat verdediger 100 procent is: "Afwachten voor Kompany"

Door: Rudy Nuyens in Griekenland

2/09/17 - 20u26

© photo news.

Eén dag voor de match waarin de Rode Duivels de kwalificatie voor het WK veilig kunnen stellen, maakt Roberto Martínez zich - weliswaar slechts lichte - zorgen over Vincent Kompany. De verdediger van Manchester City herstelt van een trap die hij tegen Gibraltar incasseerde. Martínez wil enkel spelers inzetten die honderd procent fit zijn.

De bondscoach verraste op zijn laatste persconferentie, in het Georgios Karaskaikisstadion van Olympiakos, toen hij de fitheid van zijn troepen overliep. "Het gaat heel goed met Fellaini, hij is beschikbaar voor de match tegen Griekenland", aldus de bondscoach. "Eden Hazard ondervond ook geen reactie, hij lijkt klaar om een rol te spelen in de match, alleen moeten we nog zien welke rol dat zal zijn. En dan is er nog Vincent Kompany, die herstelt van een trap die hij incasseerde tegen Gibraltar."



Dat was nieuws, want donderdag of vrijdag werd er helemaal niks gezegd over een blessure bij Kompany. "Het gaat ook maar om een trap", aldus Martínez. "Hij heeft de wedstrijd ook verder uitgespeeld. Ik maak er mij geen grote zorgen over dat hij kan spelen, maar we zien hoe het de volgende 24 uren evolueert."



Geen risico's

De bondscoach is niet van plan om enig risico te nemen met de leider van de defensie. "Spelers die een probleem hebben, gebruiken we niet", zegt Martínez. "We nemen onze verantwoordelijkheid. Daarom speelde Fellaini niet tegen Gibraltar, maar voor zondag is Marouane 100 procent. Spelers moeten 100 procent zijn. Want als ze dat niet zijn, kan je ook geen 100 procent van hen vragen. Maar nogmaals: het gaat hem bij Kompany niet om een blessure, hij herstelt gewoon. Hij moet 100 procent zijn, maar ik zie geen groot probleem."



En als Kompany geen 100 procent zou zijn? "Dan heb ik met Ciman, Vermaelen en Dendoncker drie opties, afhankelijk van de tegenstander." Kompany deed tijdens het open deel van de laatste training in elk geval alles mee met de groep. Uit wat hij deed tijdens die opwarming, bleek in niets dat hij zondagavond niet zou kunnen spelen.



Goede test

Hoe dan ook verwacht Martínez vanavond flinke tegenstand. "De Grieken speelden goed georganiseerd bij ons, ik verwacht dat ze dat ook hier zullen doen. Het is een team dat elke bal wil en dat daarvoor elk duel aangaat. Er zal ook een geweldige atmosfeer in het stadion heersen. Dit wordt een goede test voor ons, maar we gaan voor de overwinning en de kwalificatie."



Iedereen verwacht Dembélé en Fellaini op het middenveld. "Het gaat om twee goeie spelers, maar in een match als deze zullen we vooral een goed team moeten zijn", laat Martínez niet in zijn kaarten kijken. "Dan maakt het niet zoveel uit wie speelt. Youri Tielemans? Mijn idee over hem is niet veranderd, maar op de korte termijn, voor de match van morgen, is conditie belangrijk. Maar ik begrijp dat Youri zich moet aanpassen aan een nieuwe club."



De Bruyne

Martínez verwacht ook zondagavond veel van Kevin De Bruyne. "Kevin De Bruyne is ook bij Manchester City heel belangrijk geworden", weet de bondscoach. "Hij kan op verschillende posities uitgespeeld worden. Hij kan het spel maken vanaf het middenveld, maar hij kan zelf ook gevaarlijk zijn als hij hoger speelt en in de box komt. Dat zijn allemaal samen geweldige kwaliteiten, die we ook tegen Griekenland zo goed mogelijk gaan uitspelen."