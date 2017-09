Mexico heeft WK-ticket beet

Door: redactie

2/09/17 - 09u33 Bron: Belga

© photo news.

WK 2018 Mexico mag zich opmaken voor het WK voetbal van 2018 in Rusland. Een 1-0-zege tegen Panama op de zevende speeldag van de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificaties volstond voor plaatsing. Het wordt de zestiende deelname van Mexico aan een WK.

PSV-aanvaller Hirving Lozano vertolkte een sleutelrol in het duel in het Aztekenstadion van Mexico-City. Lozano stond nauwelijks twee minuten op het veld toen hij na 53 minuten met het hoofd de winnende treffer maakte.



Mexico komt door de zege op 17 punten en kan, met nog drie wedstrijden te gaan, niet meer buiten de top drie vallen die zich rechtstreeks plaatst voor het WK.



In de andere twee wedstrijden boekten Costa Rica en Hondaras uitzeges bij de Verenigde Staten (0-2) en Trinidad & Tobago (1-2). Bij Costa Rica stond Bryan Ruiz (ex-AA Gent) aan de aftrap. Randall Azofeifa (eveneens ex-Gent) mocht invallen.