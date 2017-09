Duitsland pakt 21 op 21 na late goal Hummels, ook Engeland blijft op kop

Bewerkt door: PL

Duitsland is ook na zeven WK-kwalificatieduels nog ongeslagen. De regerend wereldkampioen won vanavond zijn uitwedstrijd bij Tsjechië met 1-2. Mats Hummels maakte in de 88ste minuut de winnende treffer.

Timo Werner scoorde al na vier minuten voor Duitsland, dat in de tweede helft de regie over de wedstrijd verloor. Vladimir Darida leek de Tsjechen in de 78ste minuut met een prachtig schot een punt te bezorgen, maar Hummels besliste er anders over.



Duitsland blijft koploper in groep C met 21 op 21. Noord-Ierland volgt op vijf punten, na een 0-3 zege bij San Marino. Josh Magennis (2) en Steven Davis scoorden drie keer binnen acht minuten voor Noord-Ierland, dat al zeven punten meer heeft dan het als derde geklasseerde Tsjechië.



Engeland sloeg tegen het nog puntenloze Malta pas laat toe. Het won met 0-4 dankzij drie treffers in de laatste vijf minuten. Harry Kane maakte in de 53ste minuut het openingsdoelpunt. In de eindfase kwamen Ryan Bertrand, Danny Welbeck en opnieuw Kane tot scoren. Engeland blijft leider in de groep met 17 punten. Nummer twee Slovakije won voor eigen publiek nipt van Slovenië (1-0). Adam Nemec brak in de 81ste minuut de ban voor de thuisploeg. Engeland heeft twee punten meer dan Slowakije. Maandag strijden beide landen in Londen tegen elkaar, met als inzet de koppositie.



Schotland, op zes punten van Engeland, behoudt als nummer drie nog een kleine kans op de tweede plaats. De ploeg van Gordon Strachan won in Vilnius met 0-3 van Litouwen. Stuart Armstrong, Andrew Robertson en James McArthur scoorden.