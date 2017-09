Geblesseerde Chiellini moet afhaken voor topper tegen Spanje - Wilmots staat met Ivoorkust voor twee cruciale duels

Door: redactie

Twee cruciale partijen voor Wilmots

Marc Wilmots had zich allicht een andere start ingebeeld als bondscoach van Ivoorkust. De Haspengouwer debuteerde afgelopen juni met een stevige oplawaai van Nederland (5-0) in een oefenpartij en een pijnlijke 2-3 thuisnederlaag tegen Guinee in de voorrondes voor de Africa Cup 2019. De dubbele confrontatie met Gabon komende zaterdag en dinsdag, in het kader van de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland, kondigt zich als cruciaal aan voor de toekomst van Wilmots aan het hoofd van Ivoorkust.



"Er is op dit moment nog niets verloren", vertelde Wilomts vandaag voor de afreis naar de Gabonese hoofdstad Libreville. "Die twee verliespartijen hebben me veel bijgebracht over hoe mijn spelers omgaan met moeilijke omstandigheden. Wat telt is dat we vooruitgang boeken. Een wereldbeker is iets magisch, en we moeten onze krachten bundelen om er te geraken."



Ivoorkust staat na twee speeldagen met vier punten op de eerste plaats in kwalificatiepoule C. Marokko en Gabon volgen met elk twee punten, Mali (1 punt) sluit de rangen. Alleen de groepswinnaar krijgt een ticket voor Rusland.