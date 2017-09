Omhaal Witsel? Dat kan ik ook, denkt Cristiano Ronaldo, en hoe!

DMM

Met de 9-0 tegen Gibraltar wisten onze Rode Duivels de weg naar het doel aardig te vinden, maar ook in de andere WK-kwalificatiewedstrijden werd duchtig gescoord.



Zo maakte Portugal de Faröer-Eilanden in met 5-1 en dat had de Europese kampioen niet in het minst te danken aan Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette pakte in navolging van Axel Witsel uit met een spectaculaire omhaal en prikte even later op penalty zijn tweede van de avond binnen. Portugal blijft zo wel tweede in zijn groep, na het foutloze Zwitserland.