Lukaku achtste Duivel met twee hattricks

Drie keer of meer scoren voor de Rode Duivels. Sinds de match tegen Gibraltar is het 25 internationals gegeven. Thomas Meunier is het voorlopig laatste lid van dat clubje sinds zijn drieklapper tegen Gibraltar. Romelu Lukaku was al lid sinds zijn drieklapper tegen Luxemburg op 27 mei 2014. De nummer 9 van de Duivels behoort nog tot een selecter gezelschap van Duivels met twee hattricks voor de nationale ploeg achter zijn naam. Zijn voorgangers zijn Robert De Veen, Jean Capelle, Jef Mermans, Jacky Stockman, Paul Van Himst, Lon Polleunis en Nico Claesen. Hieronder vindt u een overzicht van alle spelers met een hattrick of meer.