Nederland mag WK stilaan vergeten na pandoering - Portugal en Zwitserland vinden de weg naar doel

31/08/17 - 23u30 Bron: Belga

Het Nederlands elftal heeft de kansen op kwalificatie voor het WK verder zien slinken. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat ging in het Stade de France kansloos onderuit tegen Frankrijk: 4-0. Ook in de andere groepen werd gevoetbald, wij bundelden de belangrijkste resultaten in dit overzichtsartikel.

Antoine Griezmann zette het dominante Frankrijk al in de veertiende minuut op voorsprong. Oranje moest na een uur spelen met tien man verder, nadat Kevin Strootman met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd. Advocaat bracht Robin van Persie in het veld en zag Arjen Robben enkele minuten later een grote kans op de gelijkmaker missen. Kort daarna schoot Thomas Lemar de 2-0 binnen. In de slotfase werd het leed van Oranje alleen maar groter door doelpunten van Lemar en invaller Kylian Mbappé.



Extra smet op de wedstrijd: Robin van Persie hield een knieblessure over aan zijn rentree. De spits van Fenerbahçe stond al klaar om in te vallen toen Kevin Strootman met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Bondscoach Dick Advocaat besloot Van Persie toch in te brengen, maar de Rotterdammer zag op het veld hoe de schade voor Oranje alleen maar groter werd. Zelf raakte Van Persie al snel geblesseerd, al speelde hij de wedstrijd wel uit. "Ik kreeg een enorme zet toen ik wilde schieten, daardoor sleepte mijn been over de grond. Niet prettig, die knie doet veel pijn."



Bulgarije heeft het Nederlands elftal nog een sprankje hoop gegeven op het behalen van de tweede plaats in de kwalificatiegroep voor de wereldtitelstrijd. In Sofia versloeg het land Zweden met 3-2. Ivaylo Chochev maakte in de slotfase het winnende doelpunt.



Oranje zakte door dat resultaat weliswaar naar de vierde plaats, met zes punten achterstand op Frankrijk, drie op Zweden en twee op Bulgarije, maar krijgt in de resterende drie duels Bulgarije en Zweden nog op bezoek. Dat betekent dat de formatie van Dick Advocaat, die zelf kansloos van Frankrijk verloor, het behalen van een ticket voor de play-offs nog in eigen hand heeft.



Uitslagen en stand in groep A



Bulgarije - Zweden 3-2



Frankrijk - Nederland 4-0



Luxemburg - Wit-Rusland 1-0



Stand: Ptn W G V D dv-dt ver



1. Frankrijk 16 7 5 1 1 15-5 10



2. Zweden 13 7 4 1 2 14-7 7



3. Bulgarije 12 7 4 0 3 12-14 -2



4. Nederland 10 7 3 1 3 13-10 3



5. Wit-Rusland 5 7 1 2 4 4-12 -8



6. Luxemburg 4 7 1 1 5 7-17 -10