In dit futuristische stadion wordt wellicht het WK van 2026 gespeeld

video In Atlanta werd afgelopen weekend het futuristische Mercedes-Benz Stadium geopend. De kosten: 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro). Maar dan heb je ook wat.

Het dak gaat niet zomaar dicht, zoals bijvoorbeeld in het Stade Pierre Mauroy in Lille. Het dak sluit als een bloem. Het spectaculairste is toch het 360 graden 'Halo Video Board'. Fans kunnen dan naar beelden kijken op het afgesloten dak.



In 2019 moet in het nieuwe onderkomen van de Atlanta Falcons, die het afgelopen weekend opnamen tegen de Arizona Cardinals, de Super Bowl worden gespeeld. Ook MLS-club Atlanta United gaat gebruikmaken van het stadion. Dan wordt de capaciteit echter teruggebracht van 83.000 naar 43.000 plaatsen. Verder wordt de accommodatie ook gebruikt voor de basketballers tijdens de NCAA Final Fours. Gareth Brooks zal de eerste zanger zijn die er op 12 oktober een concert geeft. En natuurlijk dingt de Mercedes-Benz Stadium mee voor het WK 2026, dat mogelijk in de VS, Canada en Mexico zal worden gehouden.



Het stadion is energievriendelijk. Het gebruikt 29 procent minder energie dan andere stadions.