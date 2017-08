Nederland moet rekenen op meesterplan tegen Frankrijk - Geen Khedira bij Duitsland

Door: redactie

30/08/17

WK 2018

Meesterplan moet Oranje op WK-koers houden

Het Nederlands elftal heeft morgen een meesterplan van bondscoach Dick Advocaat nodig om uitzicht te houden op het WK. Op de 'Hollandse' manier aanvallen staat tegen Frankrijk gelijk aan zelfdestructie, zo bleek ruim drie jaar geleden al bij een oefeninterland in het Stade de France. Het verleidde de toenmalige bondscoach Louis van Gaal tot het verzinnen van een list, iets wat Advocaat nu ook zal doen.



In de situatie waarin het Nederlands elftal zit, telt alleen het resultaat. Met nog vier wedstrijden te gaan in de kwalificatiereeks richting het WK van 2018, kijkt Oranje tegen een achterstand van drie punten op Zweden en Frankrijk aan. Een nederlaag in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, en winst van Zweden bij Bulgarije betekent dat de nationale ploeg naar alle waarschijnlijkheid voor de tweede keer op rij een groot toernooi moet missen.



"We weten allemaal dat Frankrijk een fantastische ploeg heeft. Zij kunnen wel drie goede elftallen opstellen, wij niet", erkent voormalig Belgisch bondscoach Advocaat. "We zullen dus echt vanuit een goede organisatie moeten spelen." Wat dat precies betekent, bijvoorbeeld het door Van Gaal met succes ingevoerde 5-3-2-systeem, wilde de bondscoach niet zeggen. Hij hield zijn kaken op elkaar bij alle vragen die gingen over zijn tactiek, systeem en invulling van het elftal. "Waar ik wel over wil praten?", herhaalde hij een vraag. "Nou, over het mooie weer in Frankrijk misschien?"



Duidelijk is wel dat Advocaat alles in het werk wil stellen om zijn beste man, aanvoerder Arjen Robben, in stelling te brengen. Of Robin van Persie voorin aan de zijde van Robben zal staan, net als bij het zo succesvolle WK van 2014, blijft de grote vraag. Rond de 34-jarige Rotterdammer cirkelen heel wat vraagtekens. Heeft hij echt een schouderblessure, zoals in Turkije wordt gesuggereerd? Is hij fysiek in staat om de strijd aan te gaan met de sterke Franse verdedigers? Vandaag bij de training in het stadion stapte Van Persie al wat eerder van het veld, evenals Kenny Tete die de afgelopen dagen last had van zijn knie.



Advocaat wil zijn Franse collega Didier Deschamps in de aanloop naar de kraker in groep A niet wijzer maken dan hij al is. Morgen moet blijken of het meesterplan dat hij in gedachten heeft Oranje op koers kan houden voor het WK in Rusland.