Bolivië speelt vier punten kwijt door niet-reglementaire speler en mag zo het WK vergeten

Het International Sporttribunaal (TAS) heeft het beroep van de Boliviaanse Voetbalbond (BFF) tegen de opgelegde puntenaftrek in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep voor het WK 2018 verworpen. De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft de Bolivianen vier punten afgetrokken wegens het opstellen van een niet-reglementaire speler.

De FIFA strafte Bolivië begin november 2016 met twee forfaitnederlagen, omdat de ploeg de niet-speelgerechtigde Nelson Cabrera had opgesteld. Volgens de FIFA mag de verdediger alleen voor Paraguay uitkomen. Hij deed echter mee bij Bolivië in twee wedstrijden in september. Bolivië won met 2-0 van Peru en hield Chili op 0-0, maar de Chilenen dienden klacht in bij de disciplinaire commissie van de FIFA. Na de beslissing van die commissie hield Bolivië 0 op 6 in plaats van 4 op 6 over aan beide wedstrijden. Bolivië tekende beroep aan bij de FIFA, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Ook bij het TAS kreeg de BFF nul op het rekest.



Cabrera verzamelde in 2007 één selectie voor Paraguay, sinds 2013 woont hij in Bolivië. De verdediger kreeg in februari 2016 de Boliviaanse nationaliteit, maar volgens de FIFA-reglementen moet een speler bij het wisselen van nationale ploeg vijf jaar onafgebroken vertoeven in het nieuwe land waarvoor hij uitkomt.



In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule bezet Chili nu definitief de vierde plaats. De Chilenen hebben met 23 punten uit 14 wedstrijden een punt minder dan Colombia, evenveel punten als Uruguay en een punt meer dan Argentinië. De beste vier landen gaan naar het WK, de nummer vijf krijgt een herkansing in een barragewedstrijd tegen een land uit Oceanië. Bolivië is negende met 10 punten.