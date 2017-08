Hackerscollectief onthult vertrouwelijke medische gegevens van voetballers

Bewerkt door: MH

Onder meer Carlos Tevez (r) maakte gebruik van een geneesmiddel dat op de verboden lijst stond © afp.

Het hackerscollectief Fancy Bears heeft vandaag een lijst openbaar gemaakt met daarop de namen van 25 voetballers die tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika met toestemming van artsen geneesmiddelen mochten gebruiken die op de verboden lijst staan, zo maakten internationale media bekend.

Volgens de lijst kregen onder meer de Argentijnen Carlos Tevez en Gabriel Heinze, en de Nederlander Dirk Kuijt tijdens het WK een zogenoemde TUE (Therapeutic Use Exemptions), een medisch attest voor het gebruik van voor sporters verboden geneesmiddelen.



In het geval van Kuijt heeft volgens zijn zaakwaarnemer een wortelkanaalbehandeling ertoe geleid dat zijn naam op de lijst voorkomt. De Nederlandse international zou tijdens het WK last gekregen hebben van een kies, waarna Kuijt onder begeleiding van de toenmalige bondsarts naar een tandarts is gegaan voor een behandeling. De bondsarts heeft daarna, in lijn met de regels, een medisch attest aangevraagd voor gebruik van het ontstekingsremmende dexamethason.



De Fancy Bears onthulden vorig jaar de vertrouwelijke medische gegevens van talloze topsporters. Voor het eerst zijn nu ook gegevens en namen van voetballers naar buiten gebracht.