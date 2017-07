Argentinië en Uruguay willen samen WK 2030 organiseren

Door: redactie

27/07/17 - 09u15 Bron: Belga

Jorge Sampaoli, bondscoach van Argentinië. © afp.

Argentinië en Uruguay hebben plannen om zich kandidaat te stellen om samen het WK voetbal van 2030 te organiseren. Dat liet de Argentijnse Minister van Sport, Carlos Mac Allister, gisteren weten aan lokale media.

"We willen die optie absoluut voorleggen aan de FIFA", liet Mac Allister optekenen na een meeting met Uruguayaanse voetbalbestuurders. "Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Uruguay en Argentinië eind augustus in Montevideo zullen voorzitters Mauricio Macri en Tabare Vazquez de zaak bespreken. Een kandidatuur zou veel uitdagingen bieden voor de landen, zowel op financieel als infrastructureel vlak."



Tot dusver waren Japan en Zuid-Korea (in 2002) de enige twee landen die samen een WK organiseerden. Uruguay organiseerde de eerste editie van het WK in 1930, Argentinië was gastheer voor het (beruchte) WK van 1978. Ook Engeland en China zouden geïnteresseerd zijn de Wereldbeker van 2030 te organiseren.



De WK's van 2018 en 2022 gaan door in respectievelijk Rusland en Qatar. De grootste kandidaat voor de Mondial van 2026 lijkt een gezamenlijke organisatie van de Verenigde Staten, Canada en Mexico.