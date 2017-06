Een kopie van de Allianz Arena of een tempel van 730 miljoen met duivelse link: met deze stadions kunnen de Russen (als alles goed gaat) volgend jaar pronken

Door: redactie

15/06/17 - 12u18

Links: het stadion in Kaliningrad, rechtsboven: de Otkrytiye Arena in Moskou en rechtsonder: het Stadion in Sotchi dat ingewijd werd door de Rode Duivels. © kos.

Voor het WK van 2018 zijn ze in Rusland nog lang niet klaar, ze hebben nog een klein jaar om zeven van de twaalf stadions af te werken. Maar als alles goed gaat zullen de Russen met deze twaalf tempels kunnen pronken. De Otkrytiye Arena in Moskou, Kazan Arena in Kazan, het Fisht Stadium in Sotchi en de Zenit Arena in St.-Petersburg openen dit weekend bovendien al hun deuren voor de Confederations Cup.

1. Sint-Petersburg: Zenit Arena © kos. Capaciteit: 68.134

Kostprijs: 975 miljoen euro

Fase: Ingewijd in april 2017. De werken begonnen in december 2006 en hoorden rond te zijn in 2009. Problemen rond de financiering van de Zenit Arena leidden geregeld ot vertragingen.

Weetje: het stadion heeft een uitschuifbaar dak én terrein dat 8.000 ton weegt en een primeur is in Rusland. Na twee matchen in april was de grasmat evenwel al aan vervanging toe. Zenit, dat het stadion vanaf volgend seizoen als thuisbasis zal gebruiken, betaalt 1 symbolische roebel om het een jaar te huren, maar de club berekende dat de exploitatie hen jaarlijks zo'n 11 miljoen euro zal kosten. Begin dit jaar lekte uit dat 110 Koreaanse illegale arbeiders uitgebuit werden tijdens de werken. Lees ook Bezorgt nachtraaf Martínez België volgend jaar de cup? Onze bondscoach heeft er alleszins álles voor over

Generale repetitie voor WK gaat zaterdag van start met Confederations Cup De Zenit Arena. © afp.

2. Kaliningrad: Kaliningrad stadium Capaciteit: 35.212

Kostprijs: 277 miljoen euro

Fase: oplevering gepland voor eind 2017

Weetje: de architect voor het nieuwe stadion liet zich inspireren door de Allianz Arena in München. Het Kalingrad Stadium. © kos.

3. Moskou: Luzhniki Capaciteit: 81.000

Kostprijs: 415 miljoen euro

Fase: gebruiksklaar. De renovatie werd slechts twee weken te laat afgerond.

Weetje: Luzhniki is het meest iconische stadion in Rusland. Luzhniki. © kos.

4. Moskou Otkrytiye Arena Capaciteit: 45.360

Kostprijs: 381 miljoen euro

Fase: ingewijd op 5 september 2014

Weetje: nieuw stadion van Spartak Moskou, gefinancierd door de grote privébank Otkrytiye. Otkrytiye Arena. © kos.

5. Rostov a.d. Don: Rostov Arena Capaciteit: 45.145

Kostprijs: 301 miljoen euro

Fase: volgens planning klaar eind 2017

Weetje: tijdens de grondwerken in juni 2013 werden vijf intacte bommen uit WO II teruggevonden. Rostov Arena. © kos.

6. Sotchi: Fisht Olympisch Stadion Capaciteit: 47.659

Kostprijs: 730 miljoen euro

Fase: op 28 maart ingewijd tegen de Rode Duivels (3-3).

Weetje: voor het WK werden aanpassingswerken gedaan van 41 miljoen euro. Het Fisht Olympisch Stadion. © kos.

7. Nizjni Novogorod: Nizjni Novogorod Stadion Capaciteit: 45.331

Kostprijs: 260 miljoen euro

Fase: moet in december 2017 klaar zijn

Weetje: tot 1990 was het stadje een 'afgesloten' militaire stad waar buitenlanders niet welkom waren Nizjni Novogorod Stadion. © kos.

8. Saransk: Mordovia Arena Capaciteit: 44.442

Kostprijs: 247 miljoen euro

Fase: einde van de werken voorzien voor eind 2017

Weetje: bekendste inwoner van Saransk is acteur Gerard Depardieu, die er de Franse fiscus ontvluchtte. De Mordovia Arena in Saransk. © kos.

9. Volgograd: Volgograd Arena Capaciteit: 45.568

Kostprijs: 255 miljoen euro

Fase: oplevering voorzien voor november 2017

Weetje: na het WK neemt FC Rotor Volgograd, dat naar de Permjer Liga promoveerde, er zijn intrek. Volgograd Arena. © kos.

10. Kazan: Kazan Arena Capaciteit: 45.379

Kostprijs: 400 miljoen euro

Fase: ingewijd in de zomer van 2013

Weetje: het stadion heeft het grootste scherm aan zijn buitenmuren in Europa. De Kazan Arena, met een groot scherm aan de buitenkant. © kos.

11. Samara: Cosmos Arena Capaciteit: 44.807

Kostprijs: 280 miljoen euro

Fase: nog maar voor 65 procent af. De bouwheer mikt nog op eind 2017.

Weetje: zal na het WK FC Krylia Sovetov Samara huisvesten. Cosmos Arena. © kos.