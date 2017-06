Wint Chili straks het WK? Bejaarde Alexis Sanchez bezorgt iedereen kippenvel en schrijft "geschiedenis" in episch filmpje

Dries Mombert

14/06/17 - 21u40

© Kos.

video Met nog exact één jaar te gaan staan ze in Chili te popelen om aan het WK te beginnen. In een schitterend promofilmpje kijkt een onherkenbare Alexis Sanchez al eens vooruit - of is het achteruit? - naar de prestaties van "zijn" Chili.

In het filmpje (Spaans) mijmert een oudere man voor het raam over lang vervlogen tijden: "Rusland." Wanneer een jongetje vraagt of de bejaarde niet alles vergeten is, antwoordt de man op gepaste wijze dat hij het zich nog herinnert als gisteren.



"We kenden een moeilijk begin, maar daarna kwamen we Duitsland tegen. Onvergetelijk. Dat en nog veel meer kan ik me herinneren. Ik was er niet alleen, we waren met zo'n zeventien miljoen. En het was er zeker niet koud, er heerste een enorme warmte."



De kleine jongen vraagt de oude man om filmpjes. Met een aftands gsmtoestel toont de bejaarde Chileen enkele beelden aan zijn jonge metgezel.



"Waar was jij dan, mijnheer?" Met een plotse grijns vallen de maskers af. "Ik schreef toen geschiedenis", besluit een stokoude Alexis Sanchez.