Yuya Kubo blijft met Japan op gelijkspel steken tegen Irak

13/06/17 - 18u24

Yuya Kubo (l) speelde de hele wedstrijd bij Japan © afp.

Japan heeft vandaag slechts 1-1 gelijkgespeeld bij Irak in een kwalificatieduel voor het WK voetbal van volgend jaar. In de achtste wedstrijd van de Japanners in de kwalificaties van de Aziatische zone stond AA Gent-aanvaller Yuya Kubo de hele wedstrijd op het veld bij de bezoekers.