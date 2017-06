Deze fantastische knal is hét hoogtepunt van puntendeling tussen Verenigde Staten en Mexico

Thomas Lissens

12/06/17 - 09u20 Bron: Belga

Michael Bradley. © kos.

video Mexico en de Verenigde Staten hebben op de zesde speeldag in de CONCACAF-kwalificatiezone voor het WK 1-1 gelijkgespeeld. Michael Bradley zette de bezoekers na 6 minuten op voorsprong met een knap schot. Een kwartier later maakte Carlos Vela gelijk met een rake knal.

What. A. Goal! Take a bow Michael Bradley! pic.twitter.com/wZO6gEMcRY

Mexico behoudt voorlopig zijn ongeslagen status en leidt met 14 punten voor Costa Rica, dat dinsdag Trinidad & Tobago ontvangt, en de VS. Die hebben allebei 8 punten. De top drie plaatst zich rechtstreeks voor het WK 2018. Panama, dinsdag gastheer voor Honduras, is vierde met 6 punten. Dan volgen Honduras (4) en T&T (3).

- uitslag -

Mexico - VS 1-1

goals

Mexico: Vela (23.)

VS: Bradley (6.)



. dinsdag

Panama - Honduras

Costa Rica - Trinidad & Tobago



- stand ptn w

1. Mexico 14 6

2. Costa Rica 8 5

3. VS 8 6

4. Panama 6 5

5. Honduras 4 5

6. Trinidad & Tobago 3 5