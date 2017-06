Duitsland houdt schietoefeningen tegen San Marino, Lewandowski lukt hattrick tegen Roemenen

Bewerkt door: MH

10/06/17 - 23u16 Bron: Belga

Duitsland heeft vandaag op de zesde speeldag in de kwalificatieronde voor het WK voetbal van 2018 in Rusland met 7-0 gewonnen tegen voetbaldwerg San Marino.

Hattrick Lewandowksi

In groep E had Montenegro weinig moeite met Armenië, het werd 4-1 in Podgorica. Fatos Beciraj (2.) opende al vroeg de score, waarna Stevan Jovetic (28., 54. en 82.) de hoofdrol opeiste met een hattrick. Ruslan Koryan (89.) redde de Armeense eer. Bij de Montenegrijnen maakte Adam Marusic (KV Oostende) de wedstrijd vol, zijn ploegmaat aan de kust Zarko Tomasevic werd een kwartier voor het einde naar de kant gehaald.



In dezelfde groep hield Polen na een 3-1 zege de punten tegen Roemenië in Warschau. De onvermijdelijke Robert Lewandowski scoorde de drie Poolse doelpunten (29., 57. en 62.), waarvan de 1-0 en 3-0 op penalty. Bogdan Stancu (77.) zette Roemenië op het scorebord. Bij de bezoekers startte Alexandru Chipciu in de basis, hij werd op het uur vervangen door zijn ploegmaat bij RSC Anderlecht Nicolae Stanciu. Ook Razvan Marin (Standard) speelde 80 minuten mee, Dorin Rotariu (Club Brugge) bleef op de bank. Met Lukasz Teodorczyk kwam er nog een derde speler van paars-wit in actie. De Poolse topschutter van de Jupiler Pro League kwam in de 81e minuut tussen de lijnen. Polen is de fiere leider in groep E met 16 punten. Montenegro (10), Denemarken (10), Roemenië (6) en Armenië (6) zullen onderling voor de tweede plaats strijden. Kazachstan (2), dat eerder zaterdag met 1-3 verloor tegen de Denen, is zo goed als uitgeteld.



Litouwen ging in groep F ten slotte met 1-2 de boot in tegen Slovakije. De bezoekers kwamen via Vladimir Weiss (32.) en Marek Hamsik (58.) op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Darvydas Sernas (90.) kwam te laat. Deivydas Matulevicius, de Litouwse spits van Moeskroen, viel in de 72e minuut in. Engeland staat met 14 punten aan de leiding in de poule en wordt gevolgd door Slovakije (12), Slovenië (11), Schotland (8), Litouwen (5) en Mal