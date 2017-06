Portugal en Zwitserland pakken volle buit, Andorra stunt tegen Hongarije

Bewerkt door: Glenn Van Snick

Portugal heeft op de zesde speeldag in groep B van de Europese kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland eenvoudig gewonnen in Letland. Het werd 0-3. Door de zege van Zwitserland tegen de Faeröer blijft de Europese kampioen in zijn groep wel op de tweede plaats hangen.

De match zal lang op slot, maar Portugal kon eens te meer rekenen op Cristiano Ronaldo voor een dubbele voorsprong. André Silva zette halfweg de tweede helft de 0-3 eindstand op het bord.



Zwitserland hield het op de Faeröer zuinig. Xhaka en Shaqiri zorgden voor de 0-2.



Andorra schreef tegen Hongarije geschiedenis. Rebés maakte er in de eerste helft 1-0 van, en Hongarije was niet bij machte op de gelijkmaker te netten. Een onwaarschijnlijke stunt voor de dwergstaat, die nog maar zijn tweede zege in een interland met inzet boekte. In 2004 klopte Andorra in eigen huis in een kwalificatiematch voor het WK 2006 Macedonië met 1-0.



Zwitserland blijft met een foutloos rapport de stand aanvoeren, voor Portugal met vijftien punten. Hongarije (7 punten) is derde voor de Faeröer (5 punten). Andorra rukt dankzij zijn zege op naar plaats vijf met vier punten. Letland (3 punten) sluit de rangen. Cristiano Ronaldo has 18 goals in his last 11 games for club & country ¿¿¿¿ pic.twitter.com/hoWxJpcrdo — European Qualifiers (@EuroQualifiers) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017