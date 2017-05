Infantino is tevreden met voorbereidingen WK 2018

Bewerkt door: Glenn Van Snick

23/05/17 - 18u18 Bron: Belga

Gianni Infantino en Vladimir Poetin. © epa.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is tevreden met de voorbereidingen op het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Hij roept de "hele wereld" op om het WK bij te wonen. Dat heeft de sterke man van de Wereldvoetbalbond vandaag laten optekenen.

"Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat Rusland zijn verplichtingen zou nakomen. Nu zien we dit ook concreet worden", aldus Infantino tijdens een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Krasnodar. Daar bezochten ze het gloednieuwe plaatselijke stadion, waar evenwel geen WK-wedstrijden zullen plaatsvinden. "Als FIFA-voorzitter en vooral als voetbalfan wil ik de hele wereld uitnodigen om naar Rusland af te zakken om het WK bij te wonen en dit mooie land te ontdekken", zei Infantino nog.



Poetin van zijn kant verklaarde dat Rusland alles in het werk zal stellen opdat de infrastructuur en de accommodatie voor de voetballers en supporters van "het hoogste niveau" zullen zijn.