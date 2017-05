Dick Advocaat begint tegen Luxemburg bij Oranje

Eline Van Der Meulen

23/05/17

Dick Advocaat begint op dinsdag 6 juni aan zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige Hagenaar zit op de bank als Oranje het drie dagen later in Rotterdam in de WK-voorronde opneemt tegen Luxemburg. Advocaat slaat het trainingskamp in Portugal en de oefeninterlands tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) nog over.