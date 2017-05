Het mag ook eens anders: eerste WK-stadion in Qatar al klaar

XC

18/05/17 - 15u23 Bron: The Sun

© photo news.

Nog meer dan vijf jaar te gaan tot het WK voetbal in Qatar, maar de werken aan het Khalifa International Stadium zijn al afgerond. De voetbaltempel met een capaciteit van 40.000 plaatsen werd in 1976 reeds geopend, maar moest nadien toch nog gerenoveerd worden. Kostprijs: 80 miljoen euro. Belangrijk daarbij is een koelsysteem. Zo kan er toch nog gevoetbald worden wanneer de temperaturen tot boven de 50 graden Celsius oplopen.