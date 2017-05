Hooliganisme is volgens topman WK Rusland "opgeblazen en miniem probleem"

Eline Van Der Meulen

Vorig jaar ging het tijdens het EK in Frankrijk geregeld mis, zoals hier in het Stade Vélodrome in Marseille voor de aftrap van IJsland - Hongarije. © afp.

Hooliganisme is klein bier in vergelijking met de organisatie van een WK. Dat beweert Alexander Djordjadze, vicevoorzitter van het Russisch organisatiecomité, die supporters aanmoedigt om met een open blik naar voetbal te komen kijken.

Rusland, de gastheer van het WK in 2018 tussen 14 juni en 15 juli, minimaliseert mogelijk hooliganisme. "In vergelijking met de voorbereidingen die we moeten treffen als organisatoren van het WK is hooliganisme een minuscuul probleem. We zien het niet als een bedreiging aangezien het hoofdzakelijk voorkomt op clubniveau", aldus Djordjadze tijdens het World Football Forum dat dit jaar in China plaatsvond. "Natuurlijk wordt het opgeblazen door de media van bepaalde landen. Het WK wordt ontzettend veilig en we sporen iedereen dan ook aan om te komen supporteren."



Hooliganlijsten

"Mensen zouden hun instinct meer moeten volgen en massaal naar het WK moeten komen. Veel supporters worden afgeschrikt door informatie die vaak vals is of overdreven wordt. Onze veiligheidsdiensten nemen de nodige maatregelen en kennen de personen die op de hooliganlijsten staan. Zij mogen bovendien niet binnen in de stadions, een maatregel die ook wordt toegepast in het Verenigd Koninkrijk. Voor ons is er dus geen vuiltje aan de lucht", voegt de Russische vicevoorzitter eraan toe. © epa.