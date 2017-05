Europa krijgt 16 deelnemers op WK 2026, dat nog niet is toegekend

Bewerkt door: PL

Op zijn jaarlijks congres in de Bahreinse hoofdstad Manama heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) vandaag de definitieve verdeling van de startbewijzen voor het WK 2026 bekendgemaakt. Tijdens dat WK zullen voor het eerst 48 landen deelnemen, zestien meer dan in het huidige format.

Europa ziet haar deelnemerstotaal (slechts) opgetrokken worden van dertien naar zestien landen. Het aantal Afrikaanse deelnemers stijgt naar negen landen, terwijl Azië op acht deelnemers komt. Noord- en Midden-Amerika en Zuid-Amerika komen beiden op zes deelnemende landen. Oceanië ziet zich verzekerd van één vastliggend ticket.



Hiermee zijn 46 tickets verdeeld. De overige twee deelnemende landen worden bepaald aan de hand van een play-off-toernooi (zonder Europese landen). Die play-offs zullen doorgaan in het gastland van het WK en dienen ter vervanging van de huidige Confederations Cup. De Verenigde Staten, Mexico en Canada zijn kandidaat om dat fors uitgebreide WK met 48 deelnemers gezamenlijk te organiseren. Zij hoopten vandaag al zeker te zijn van de organisatie van het WK 2026. Daar stak de FIFA echter (voorlopig) een stokje voor. Tot 11 augustus 2017 kunnen landen uit Afrika, Zuid-Amerika of Oceanië hun interesse uiten. Europa en Azië werden uitgesloten, aangezien de WK's van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) al in die continenten doorgaan.



Definitieve verdeling:

Afrika: van 5 naar 9

Azië: van 4,5 naar 8

Europa: van 13 naar 16

Noord- en Midden-Amerika: van 3,5 naar 6

Oceanië: van 0,5 naar 1

Zuid-Amerika: van 4,5 naar 6

Gastland: 1 (zal afgetrokken worden van quotum van desbetreffend continent)