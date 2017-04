Canada, VS en Mexico willen samen WK 2026 organiseren

Sunil Gulati, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond, spreekt de media toe. © afp.

Canada, de Verenigde Staten en Mexico willen gezamenlijk het WK voetbal van 2026 organiseren. Dat hebben de nationale bonden van de drie landen vandaag officieel bekendgemaakt op een persconferentie in New York. Het waren de bondsvoorzitters van de drie landen - Sunil Gulati (VS), Victor Montagliani (Canada) en Decio de Maria (Mexico) - die de kandidatuur officieel aankondigden.



Nog nooit eerder vond een WK voetbal plaats in drie landen. De Verenigde Staten waren in 1994 al gastheer van de WK-eindronde. Mexico organiseerde de eindronde in 1970 en 1986. De drie landen hebben een grote kans dat ze het WK krijgen toegewezen. Europese en Aziatische bonden zijn kansloos omdat de WK's van 2018 en 2022 al aan Rusland en Qatar zijn toegewezen.



Het WK 2026 krijgt een recordaantal van 48 landenploegen. Waarschijnlijk wordt in 2020 duidelijk waar het WK 2026 plaatsvindt.