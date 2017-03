VS mogen weer dromen van WK in Rusland

Clint Dempsey, terug na een jaar afwezigheid wegens hartritmestoornissen, scoorde meteen drie keer voor de VS. © photo news.

De Verenigde Staten hebben weer uitzicht op het WK 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Bruce Arena won zijn kwalificatieduel tegen Honduras met 6-0. Uitblinker bij de Amerikanen was Clint Dempsey met drie doelpunten.

Team USA verloor de vorige twee wedstrijden en ontsloeg daarop de Duitser Jürgen Klinsmann als bondscoach. Arena verving hem en zag zijn ploeg over Honduras heen walsen. Dempsey maakte zijn rentree na een jaar afwezigheid wegens hartritmestoornissen. Hij scoorde meteen drie keer. Sebastian Lletget, Michael Bradley en Christian Pulisic maakten de andere doelpunten voor de VS, die nu vierde staan in de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiegroep. De eerste drie plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde volgend jaar in Rusland, de nummer vier speelt een play-off tegen een Aziatisch land.



Mexico nam de koppositie over van Costa Rica door die laatste met 2-0 te verslaan. Chicharito opende de score al in de zevende minuut met een lepe bal over doelman Keylor Navas. Het was zijn 46ste goal voor de nationale ploeg, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Jared Borgetti in de topscorerslijst aller tijden van Mexico.