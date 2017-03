Duitsland voetbalt in maart 2018 vriendschappelijk tegen Spanje en Brazilië

Egon Van Nijverseel

De Duitse nationale voetbalploeg speelt in maart 2018 prestigieuze oefenwedstrijden tegen Spanje en Brazilië, dat maakte de Duitse voetbalbond (DFB) vandaag bekend. Op 23 maart ontvangt de Mannschaft Spanje in Düsseldorf, vier dagen later staat in Berlijn de confrontatie met de Brazilianen op het menu.