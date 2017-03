Speciale identiteitskaart voor fans WK voetbal in Rusland

Door: redactie

2/03/17 - 21u49 Bron: ANP, Reuters

De maatregel komt er na ongeregeldheden met onder meer Russische hooligans tijdens het EK van vorig jaar. © ap.

Voetbalsupporters hebben volgend jaar een speciale identiteitskaart voor fans nodig als ze de wereldtitelstrijd in Rusland willen bezoeken. Dit heeft een official van de FIFA gezegd. De maatregelen is bedoeld om het gevaar voor supportersgeweld in te dammen.