FIFA maakt zich geen zorgen over WK-stadion in Sint-Petersburg

WK 2018 De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag laten weten vertrouwen te hebben in een oplossing voor de steeds weerkerende problemen waar het nieuwe stadion in Sint-Petersburg mee kampt. Dat stadion zou komende zomer al gebruikt moeten worden in de Confederations Cup en een jaar later tijdens het WK.

"Er is een duidelijk plan over wat er nog moet gebeuren", stelde Colin Smith, de competitiedirecteur van de FIFA, bij een bezoek aan Sint-Petersburg. "We zijn op de goede weg. Het is nu enkel zaak nog enkele details af te werken. Binnen de twee weken zouden de werken afgerond moeten zijn."



Na een bouwtijd van liefst tien jaar zouden deze zomer een aantal wedstrijden, waaronder de finale, van de Confederations Cup in de nieuwe 'Sint-Petersburg Arena' moeten plaatsvinden. De bouw van het stadion werd in de tussentijd verschillende keren stilgelegd. Vorige zomer nog gooide het verantwoordelijke bouwbedrijf de handdoek in de ring.



Op 31 maart zal het stadion gepresenteerd worden door Zenit Sint-Petersburg. Het team van Nicolas Lombaerts speelt zijn drie laatste thuiswedstrijden in de competitie dit seizoen ook nog in het nieuwe stadion. De eerste thuiswedstrijd in het nieuwe stadion zal op 21 april tegen Oeral zijn.