"Immigratieregels Trump schadelijk voor kandidatuur VS WK 2026"

Door: redactie

27/02/17 - 10u16 Bron: ANP

© afp.

De aangescherpte immigratieregels van president Donald Trump zullen een Amerikaanse kandidatuur voor de organisatie van het WK voetbal in 2026 ernstig schaden.

Dat kritische geluid op het inreisverbod liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vandaag horen in een interview met de New York Times. "Als spelers vanwege politieke of populistische besluiten niet naar de Verenigde Staten kunnen reizen, dan kan het WK er niet worden gehouden", aldus de Sloveense voetbalbaas, die ook vice-voorzitter van de FIFA is. "Hetzelfde geldt voor fans en journalisten. Het gaat hier om het WK. Iedereen moet daarbij aanwezig kunnen zijn, ongeacht nationaliteit."



Ceferin loopt wel enigszins vooruit op de feiten. De Verenigde Staten hebben weliswaar hun interesse getoond in het WK van 2026, maar een officieel bid is nog niet gedaan. Het land heeft daarvoor de tijd tot december 2018. Pas in mei 2020 valt een beslissing.



Hoewel het inreisverbod voor mensen uit zeven overwegend islamitische landen is afgewezen door de federale rechter, werkt Trump aan een nieuw voorstel.