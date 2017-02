Nieuwe docu over Russische hooligans komt met nóg meer onheilspellende details over hoe hun 'firma's' opereren

Door: redactie

Een goeie week geleden las u hier al over de snode plannen die Russische hooligans aan het smeden zijn voor het WK dat volgend jaar in hun land plaats vindt, nu heft Vice News een nieuwe minidocumentaire de wereld ingestuurd. En u zal het al vermoeden: erg fraai ziet het er allemaal niet uit. Zo wordt het duidelijk hoe die Russische hooligans niet zomaar een hoopje dronken voetbalsupporters zijn, maar wel groepen van uiterst getrainde vechtjassen die opereren in 'firma's' - zoals ze dat zelf dan noemen. En die firma's trainen intens op gevechtstechnieken en aanvalsstrategieën.



Om een voorbeeld te geven: vorig jaar, op het EK in Frankrijk, sloegen Russische hooligans zo'n 30 Engelse fans het ziekenhuis in, en één van de hooligans in de video beschrijft hoe het er dan zoal aan toe kan gaan: "We vallen nooit aan op open pleinen, dat is in ons nadeel. We doen het in kleine steegjes, zodat we steeds de controle kunnen behouden." Wat blijkt nog uit de video: mogelijke tegenstanders en locaties worden gescout en elk lid van zo'n firma wordt gecoacht en tactisch bijgestaan.



De vooruitzichten voor de zomer van 2018 zijn dan ook niet te best, al vrezen de hooligans wel dat (enkele van) hun sleutelpionnen zullen worden gevat door de politie. Bang afwachten, als u het ons vraagt.