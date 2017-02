Russische voetbalbond benoemt omstreden Smertin tot inspecteur tegen racisme

Egon Van Nijverseel

De Russische oud-international Alexey Smertin (ex-Chelsea) is vandaag door de Russische voetbalbond (RFS) aangesteld als inspecteur tegen racisme en discriminatie op het WK voetbal van 2018 in Rusland. Smertin ontkende in 2015 nog het bestaan van racisme in Rusland.

Smertin, die al ambassadeur is van het WK, toonde zich erg enthousiast. "We gaan er alles aan doen om racisme en discriminatie te bannen. Het is een internationaal probleem, maar geen van beiden heeft een plaats in de voetbalwereld. In de aanloop naar de Confederations Cup in 2017 en het WK in 2018 zou Rusland, als het gastland van beide grote toernooien, een voorbeeld moeten zijn van tolerantie op en naast het veld. Dat zullen we absoluut laten zien."



Twee jaar geleden liet Smertin bij een interview aan de BBC nog een andere mening horen. "Er is geen racisme in Rusland", stelde Smertin toen. "Het is net als mode: Het komt uit het buitenland. Supporters van Russische clubs werpen 'enkel voor de lol' bananen naar donkere spelers."



Racisme is al decennialang een probleem in de Russische sportwereld. Verschillende Afrikaanse spelers, en ook de Braziliaanse international Hulk, bevestigden de afgelopen jaren racistisch bejegend te zijn in stadions. De meeste Rusissche clubleiders en scheidsrechters zouden onverschillig tegenover het probleem staan.