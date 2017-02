Nicolas Anelka onthult weldra de naam van de mol ... van op het WK 2010

Door: redactie

15/02/17 - 21u08

Nicolas Anelka zal binnen afzienbare tijd in een film zijn versie brengen over het schandaal van de Franse nationale ploeg op het WK 2010 in Zuid-Afrika. Dat heeft de 37-jarige ex-aanvaller gezegd aan het voetbaltijdschrift Onze Mondial. Anelka belooft de naam bekend te maken van de mol die zijn controversiële uitspraken aan de pers lekte waardoor de oud-speler van onder meer Arsenal en Liverpool het WK moest verlaten.