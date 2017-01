Organisator Rusland straks uitgesloten van eigen WK?

Door: redactie

Rusland moet vrezen voor uitsluiting van alle sportieve toernooien, waaronder het WK voetbal in 2018, indien het er niet in slaagt het dopingprobleem in eigen land onder controle te krijgen. Dat kondigden de voorzitters van de negentien nationale antidopingagentschappen (NADA's) aan na de bijeenkomst van gisteren in de Ierse hoofdstad Dublin. Rusland organiseert in 2018 het WK voetbal.

"In het licht van het tweede rapport McLaren, hebben de voorzitters van de antidopingagentschappen de uitsluiting gevraagd van alle Russische sportteams in elke internationale competitie", kondigde een persbericht aan.



"We blijven atleten horen die zich zorgen maken om de Russische atleten", legde Travis Tygart, voorzitter van het Amerikaans antidopingagentschap (USADA), uit op de website insidethegames.biz. Hij voegde er ook aan toe dat indien de maatregel wordt aangenomen, Rusland ook niet zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal in 2018, dat het zelf organiseert. Wel moet het mogelijk zijn voor 'cleane' Russische atleten om deel te nemen aan internationale competities onder een neutrale vlag.

Russisch Minister van Sport Vitaly Mutko (l), hier naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino.