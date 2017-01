Gianni Infantino: "Meer landen kunnen nu dromen van deelname aan WK"

Door: redactie

10/01/17 - 15u57 Bron: Belga

© ap.

Uitbreiding WK De beslissing van de Wereldvoetbalbond (FIFA) om vanaf 2026 48 in plaats van 32 teams toe te laten op het WK zorgt ervoor dat "meer landen kunnen dromen van deelname", zo verklaarde FIFA-voorzitter Gianni Infantino op een persconferentie in Zürich.

"Het goede nieuws is dat het WK met 48 landen nog steeds wordt afgewerkt op 32 dagen, dat de winnaar zeven wedstrijden speelt en dat het toernooi doorgaat in 12 stadions, net als vandaag", zei Infantino. "We vonden het belangrijk om de kalender en de spelers niet meer te belasten, en daar zijn we in geslaagd."



Onder meer in Duitsland waren kritische stemmen te horen over de uitbreiding van het WK. "Bij gelijk welk format zal Duitsland erbij zijn. Dat is niet het geval voor veel landen. Na de uitbreiding kunnen meer landen dromen van deelname aan het WK", reageerde de FIFA-voorzitter. "Hopelijk zal men in Duitsland binnenkort inzien dat dit goed is voor vele landen in de wereld. Door meer teams toe te laten op het WK zal er meer geïnvesteerd worden in het voetbal. Dit spel heeft vandaag mondiale proporties en beperkt zich niet enkel tot Europa en Zuid-Amerika, we moeten dan ook het WK van de 21e eeuw vormgeven. Trouwens, de kwaliteit van het voetbal neemt wereldwijd toe. Op het voorbije WK bijvoorbeeld werden grootmachten Engeland en Italië in de groepsfase uitgeschakeld door Costa Rica."



Over het precieze aantal tickets per confederatie bij de WK-uitbreiding werd nog geen beslissing genomen. "Elke confederatie zal wel meer deelnemers hebben, dat zijn de wetten van de wiskunde", stelde Infantino.



Eerder op de dag besliste de Raad van de FIFA unaniem het WK vanaf 2026 uit te breiden tot 48 deelnemers, met zestien groepen van drie teams. De eerste twee van elke poule kwalificeren zich voor de 16e finales. De WK's van 2018 (in Rusland) en 2022 (in Qatar) behouden hun 32 deelnemende teams. Het gastland voor het WK van 2026 is nog niet bekend, daarover valt de beslissing in mei 2020.