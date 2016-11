Rusland doet oproep: "FIFA, maak eens promotie voor WK 2018"

Bewerkt door:

De Russische minister van Sport Vitaly Mutko. © reuters.

Vitaly Mutko heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) dringend verzocht om een versnelling hoger te schakelen in het promoten van het WK 2018 in Rusland. "Het is hoog tijd dat de FIFA veel actiever wordt op dit vlak", zo verklaarde de Russische minister van Sport vandaag in Kazan, waar zaterdag de loting plaatsvindt voor de Confederations Cup van volgende zomer.