Ontmoeting tussen Poetin en Infantino over de organisatie van het WK

24/11/16 - 19u36 Bron: Belga

Komende zaterdag wordt in Kazan geloot voor de Confederations Cup van volgend jaar in Rusland. In de aanloop naar die loting vindt morgen op het Kremlin een ontmoeting plaats tussen Russisch president Poetin en de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA Gianni Infantino.